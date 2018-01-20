Українська plus-size модель показала, як пірнала в ополонку на Водохреще: фото та відео
Третім і завершальним акордом різдвяно-новорічних святкувань є Йордан, або Водохреща, яке православні та греко-католицькі християни відзначають 19 січня. Люди вірять, що у цей день вода очищає та стає цілющою, тому усі бажаючі занурюються в ополонку, щоб бути здоровими цілий рік.
До цієї традиції долучилася й переможниця шоу "Модель XL" Марія Павлюк, яка сьогодні успішно будує кар'єру plus-size моделі в Україні.
Читайте також: Руслана облила себе холодною водою на даху будинку на Водохреще: відео
Занурилася Павлюк в ополонку в селі Молодків, Івано-франківської області.
"Перший раз за своє життя я купалася на Водохреще. Відчуття – ніби все, що назбиралося негативне за всі попередні роки, кудись зникло! Це дійсно очищення! Христос хрещається", написала вона в своєму Instagram.