Українська Прем’єр-ліга затвердила 17 стадіонів, які придатні для матчів

Виконком Федерації футболу України затвердив 17 стадіонів, які можуть приймати матчі УПЛ в сезоні-2018/19.

Про це повідомляє видання SportArena.

Тепер чернігівська "Десна" офіційно може приймати матчі в своєму місті.

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Також затверджено стадіон "Чорноморця", який поки офіційно не став учасником УПЛ. Стадіони "Авангард" у Луцьку, "Зірка" у Кропивницькому, "Дніпро-Арена" та "Метеор" у Дніпрі, ймовірно, були подані деякими клубами в якості резервних.

Повний список:

ОСК "Металіст" (Харків)

НСК "Олімпійський" (Київ)

"Ворскла" ім. Бутовського (Полтава)

"Славутич-Арена" (Запоріжжя)

Стадіон ім. В.Бойко (Маріуполь)

"Арена Львів" (Львів)

"НІКА" (Олександрія)

"Україна" (Львів)

"Динамо" ім. В.Лобановського (Київ)

"Оболонь Арена" (Київ)

"Авангард" (Луцьк)

"Дніпро Арена" (Дніпро)

"Чорноморець" (Одеса)

"Зірка" (Кропивницький)

"ОНСЦ" (Чернігів)

"НТК" ім В.Банникова (Київ)

"Метеор" (Дніпро)

Зазначимо, що новий розіграш УПЛ розпочнеться 22 липня, в ньому візьмуть участь 12 клубів.