16:33
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 15°C
  • четвер
    28°C 20°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, 26 червня
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, 26 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сьогодні
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Українська Прем’єр-ліга затвердила 17 стадіонів, які придатні для матчів

243 Читать новость на русском
Стадіон "Авангард" у Луцьку
Стадіон "Авангард" у Луцьку

Виконком Федерації футболу України затвердив 17 стадіонів, які можуть приймати матчі УПЛ в сезоні-2018/19.

Про це повідомляє видання SportArena.

Тепер чернігівська "Десна" офіційно може приймати матчі в своєму місті.

Читайте також: "Чорноморець" повернув собі місце у Прем’єр-лізі

Також затверджено стадіон "Чорноморця", який поки офіційно не став учасником УПЛ. Стадіони "Авангард" у Луцьку, "Зірка" у Кропивницькому, "Дніпро-Арена" та "Метеор" у Дніпрі, ймовірно, були подані деякими клубами в якості резервних.

Повний список:

ОСК "Металіст" (Харків)
НСК "Олімпійський" (Київ)
"Ворскла" ім. Бутовського (Полтава)
"Славутич-Арена" (Запоріжжя)
Стадіон ім. В.Бойко (Маріуполь)
"Арена Львів" (Львів)
"НІКА" (Олександрія)
"Україна" (Львів)
"Динамо" ім. В.Лобановського (Київ)
"Оболонь Арена" (Київ)
"Авангард" (Луцьк)
"Дніпро Арена" (Дніпро)
"Чорноморець" (Одеса)
"Зірка" (Кропивницький)
"ОНСЦ" (Чернігів)
"НТК" ім В.Банникова (Київ)
"Метеор" (Дніпро)

Зазначимо, що новий розіграш УПЛ розпочнеться 22 липня, в ньому візьмуть участь 12 клубів.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому корупційна система дала збій
сьогодні, 16:00 Чому корупційна система дала збій
Віталій Шабунін 185
Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
сьогодні, 15:01 Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
Семен Кабакаєв 652
День Конституції 2018: програма святкових заходів у Києві та інших містах України
сьогодні, 14:00 День Конституції 2018: програма святкових заходів у Києві та інших містах України
394
Нет нескольких Украин: как Майдан и война сломали планы "русского мира"
сьогодні, 13:00 Нет нескольких Украин: как Майдан и война сломали планы "русского мира"
Павло Казарін 516
Обреченные на некомплект: почему воины уходят из ВСУ и как с этим бороться
сьогодні, 12:00 Обреченные на некомплект: почему воины уходят из ВСУ и как с этим бороться
Юрій Бутусов 2419
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук