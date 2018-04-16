Українська прокуратура може завести справу на Асада

Прокуратура Автономної Республіки Крим може відкрити кримінальну справу щодо президента Сирії Башара Асада за відпочинок його дітей в таборі "Артек" в окупованому Криму.

Про це повідомила спікер відомства Тетяна Тихончик, передає "Фокус" з посиланням на "Громадське Радіо".

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"До кримінальної відповідальності можуть бути залучені громадські чи службові особи, які порушують українське законодавство у політичних цілях. Тобто, якщо дитина-іноземець перетинає не через певні пункти пропуску, зрозуміло, що дитина не буде нести ніякої відповідальності, а його батьки будуть нести або адміністративна відповідальність, або заборону в'їзду на територію України ", – повідомила Тихончик.

За її словами, в прокуратуру ще не подали заяви про відпочинок дітей Асада в окупованому Криму. Але розглядатиметься питання про можливість злочину саме по цій справі.

Вона нагадала, що у зв'язку з тимчасовою окупацією Криму Кримінальний кодекс був доповнений статтею 332 з відміткою 1 щодо порушення порядку в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України.

Сирійський президент Башар Асад на зустрічі з російськими парламентарями розповів, що його діти у 2017 році були в кримському таборі "Артек". Після цієї заяви Асада внесли в базу сайту "Миротворець".