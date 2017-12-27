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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Українська ракета-носій з російським прапором вивела на навколоземну орбіту африканський супутник

12:08, сьогодні 673 Читать новость на русском
Ракета-носій Зеніт-3SLБФ
Ракета-носій Зеніт-3SLБФ

У вівторок, 26 грудня, з космодрому Байконур успішно стартувала ракета-носій "Зеніт-3SLБФ", розроблена українськими фахівцями. Вона вивела на навколоземну орбіту супутник-ретранслятор «Angosat-1», який буде забезпечувати мовлення на територію африканського континенту.

Варто зазначити, що ракета космічного призначення "Зеніт-3SLБФ" спроектована Державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне". Перший і другий ступені розроблені ДП "КБ "Південне" та виготовлені Державним підприємством "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод". Третій ступінь (розгінний блок "Фрегат-СБ") розроблена і виготовлена НВО ім. С. А. Лавочкіна, що у Росії.

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Відео запуску ракети-носія

Особливість пуску полягала в тому, що цей екземпляр ракети-носія пролежав на Байконурі близько трьох років і не втратив своїх властивостей.

Попри те, що розробкою ракети-носія займалися українські державні підприємства, на самій ракеті були лише прапори Анголи та Росії.

Ракета-носій Зеніт-3SLБФ з російським та ангольським прапором

Та вже після пуску стало відомо, що космічний супутник "Angosat-1" перестав виходити на зв'язок після запуску. Після відділення від розгінного блоку "Фрегат" супутник вийшов на зв'язок, але згодом зв'язок з ним було втрачено, телеметрична інформація надходити перестала.

Теги: Новини України Космос
Джерело: 24 Канал
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