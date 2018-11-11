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      Українська скрипалька Діана Тищенко тріумфувала у Парижі: відео

      1308 Читать новость на русском
      Діана Тищенко
      Діана Тищенко / dianatishchenko.com

      10 листопада українська скрипалька Діана Тищенко здобула перемогу у престижному міжнародному конкурсі академічних піаністів і скрипалів імені Лонг і Тібо.

      Про це пише французьке видання France Musique.

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      Як відомо, конкурс імені Лонг і Тібо проводиться у Парижі з 1943 року і заснований піаністкою Маргеріт Лонг та скрипалем Жаком Тібо. З 1957 р. конкурс підтримується державою. Конкурс проходить трирічний цикл: у першому році беруть участь піаністи, у другому – скрипалі, а у третьому – проходять урочисті концерти.

      Цього розу у конкурс імені Лонг і Тібо, який очолив французький скрипаль Рено Капюсон, взяли участь 39 скрипалів, однак лише шестеро пройшли у триденний фінал, який відбувся 7, 9 та 10 листопада. Гран-прі отримала 28-річна українка Діана Тищенко.

      Дивіться відео виступу Діани Тищенко:

       

      Теги: LifeStyle Новини України Музика
      Джерело: 24 канал
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