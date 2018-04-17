Українська співачка Анна Седокова отримала нагороду у Москві: фото і відео
Українська співачка, колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Седокова отримала спеціальну нагороду у Москві.
Так, глянець Hello назвав Анну "Найстильнішою мамою року". Цим Седокова похизувалася у мережі і додала, що на цьому не зупиниться.
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"Бути нам мамами чи ні – вирішують на небесах, але бути особистістю, що розвивається, приймаємо рішення ми самі! Ми йдемо вчитися, на роботу, ходимо на тренінги, одночасно готуємо, граємо, причісуємо і на додачу задовольняємо і тішимо. Ми все це можемо! Я – мама і я не зупинюся!" – написала вона.
Нагадаємо, Седокова виховує трьох дітей від різних чоловіків: 13-річну Аліну, 6-річну Моніку та 1-річного сина Гектора. При цьому співачка досі приховує, хто батько її сина.