Українська співачка Анна Седокова отримала нагороду у Москві: фото і відео

Українська співачка, колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Седокова отримала спеціальну нагороду у Москві.

Так, глянець Hello назвав Анну "Найстильнішою мамою року". Цим Седокова похизувалася у мережі і додала, що на цьому не зупиниться.

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"Бути нам мамами чи ні – вирішують на небесах, але бути особистістю, що розвивається, приймаємо рішення ми самі! Ми йдемо вчитися, на роботу, ходимо на тренінги, одночасно готуємо, граємо, причісуємо і на додачу задовольняємо і тішимо. Ми все це можемо! Я – мама і я не зупинюся!" – написала вона.

Нагадаємо, Седокова виховує трьох дітей від різних чоловіків: 13-річну Аліну, 6-річну Моніку та 1-річного сина Гектора. При цьому співачка досі приховує, хто батько її сина.

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 16 Кві 2018 р. о 11:53 PDT

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 17 Кві 2018 р. о 12:35 PDT