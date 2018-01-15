Українська співачка ледь прикрила оголені груди в Instagram: фото (18+)

Одна з солісток гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська не лише насолоджується розкішним відпочинком на Мальдівах, а й позує на пікантних знімках. Відверті фото співачки опублікував чоловік Слави – пластичний хірург Едгар Камінський.

Відповідні світлини з’явились на Instagram-сторінці коханого Слави.

Українська артистка позує на камеру з оголеними грудьми, ледь прикриваючи їх руками.

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Окрім цього, на інших знімках у Едгара Слава демонструє чарівні стрункі форми, якими захоплюються її вірні шанувальники.

Схоже, Едгару подобається фотографувати свою дружину, тому що як на його сторінці, так на сторінці Слави можна побачити безліч яскравих фотографій, які захоплюють дух.