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НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Українська співачка похизувалася сексуальними формами у купальнику: фото

23:13, 26 січня 2644 Читать новость на русском
Віка з дуету
Віка з дуету "НеАнгели" / Фото з Іnstagram

Співачка Віка з дуету "НеАнгели" (справжнє ім'я – Катерина Смеюха) влаштувала собі відпочинок від концертів і поїхала в Кенію.

Віка ділиться з шанувальниками знімками в купальнику, демонструючи гарну фізичну форму. А також співачка розповіла свої секрети краси.

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Зокрема, Віка радить пити побільше води. За її словами, після цього почнуть розгладжуватися зморшки, покращиться травлення та пройде головний біль.

Співачка додала, що головне отримувати задоволення від процесу роботи над собою.

"Найперша і найважливіша умова в цьому всьому процесі – це отримувати задоволення. Банально, але факт! Отримувати задоволення від самого процесу роботи над собою. А потім ще й отримувати задоволення, спостерігаючи перші результати", – каже Віка.

За її словами, щоб мати чудову фігуру треба стежити за харчуванням, виконувати фізичні та правильно налаштуватися.

Теги: Новини України відпочинок LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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