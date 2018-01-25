Українська співачка похизувалася стрункою фігурою на пляжі: фото
04:55, сьогодні 2039 Читать новость на русском
Співачка Катерина Бужинська, яка не так давно народила двійнят, показала фото з відпочинку у Домінікані.
Знімки Бужинська опублікувала у соціальних мережах.
На фото зірка позує у купальнику та демонструє принади своєї фігури.
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Відпочивала матір двійнят разом із своїм чоловіком, який також потрапив на світлини.
Джерело: 24 Канал
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