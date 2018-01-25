08:17
25 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Голі та смішні: Олімпійська версія.
Вєсті Кремля
22:02, 24 січня
Вєсті. UA. Щастя головного грузина країни. Головний фінансовий
Вєсті.UA
21:05, 24 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все.
Згадати все
20:20, 22 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР

Українська співачка похизувалася стрункою фігурою на пляжі: фото

04:55, сьогодні 2039 Читать новость на русском

Співачка Катерина Бужинська, яка не так давно народила двійнят, показала фото з відпочинку у Домінікані.

Знімки Бужинська опублікувала у соціальних мережах.

На фото зірка позує у купальнику та демонструє принади своєї фігури.

Читайте також: Кім Кардашян засвітила оголену фігуру у фотосесії на пляжі: 18+

Відпочивала матір двійнят разом із своїм чоловіком, який також потрапив на світлини.

#Бужинская #Бужинська #dominicanrepublic

Публикация от Катерина Бужинська (@buzhynska)

Теги: LifeStyle Фотоновини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Спалах дифтерії призведе до тисяч смертей українців
24 січня, 22:01 Спалах дифтерії призведе до тисяч смертей українців
Блог Медіа 1380
Хто останній в черзі на війну: як у Путіна брешуть про наміри Пентагону
24 січня, 21:00 Хто останній в черзі на війну: як у Путіна брешуть про наміри Пентагону
Наталія Лебідь 981
Несподіваний рейтинг партії Зеленського: за кого українці проголосували б сьогодні
24 січня, 20:01 Несподіваний рейтинг партії Зеленського: за кого українці проголосували б сьогодні
6166
Ми в Україні – цифрові робінгуди та кіберпанки, – розробник електронного карбованця
24 січня, 19:01 Ми в Україні – цифрові робінгуди та кіберпанки, – розробник електронного карбованця
Борис Немировський 494
Реформа сельской медицины – нет грязным амбулаториям без воды и отсутствию квалифицированных врачей
24 січня, 16:56 Реформа сельской медицины – нет грязным амбулаториям без воды и отсутствию квалифицированных врачей
Лев Парцхаладзе 531
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук