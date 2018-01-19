20:01
19 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ОДЕСИ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ НЕГОДА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Святий спаситель Путін. Туалет в стилі Пшонки
Вєсті Кремля
22:07, 18 січня
Вєсті. UA. Величезна таємниця Януковича. Нова професія Нелі Штепи
Вєсті.UA
21:54, 18 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
НОВИНИ ОДЕСИ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ НЕГОДА В УКРАЇНІ

Українська співачка відсвяткувала Водохреще в компанії з Філіпом Кіркоровим та його дітьми: фото

17:33, сьогодні 2228 Читать новость на русском
Санта Дімопулос
Санта Дімопулос / Фото з Instagram

Українська співачка, колишня солістка українського гурту "ВІА Гра", а тепер учасниця російського гурту "Queens" Санта Дімопулос відсвяткувала Водохреще з російським співаком Філіпом Кіркоровим і його дітьми в США.

Відповідні фото з відпочинку Санта Дімопулос та Філіп Кіркоров опублікували на своїх сторінках в Instagram.

Читайте також: Не довго гостювала: скандальна Ані Лорак вилетіла із Києва – фото

"Як же прекрасно, по-сімейному ми відсвяткували і провели цей гарний святковий день Водохреща з моєю коханою Сантою і моїми улюбленими дітьми", – написав співак.

Святкували співаки Водохреще на узбережжі Маямі.

Теги: Музика LifeStyle Російські гастролери
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Сможет ли венесуэльский герой Оскар Перес развалить диктатуру Мадуро из могилы
сьогодні, 20:00 Сможет ли венесуэльский герой Оскар Перес развалить диктатуру Мадуро из могилы
Іван Яковина 3
Що заважає розвитку аграрного сектору, або Чи прогодує Європу українська земля?
сьогодні, 19:01 Що заважає розвитку аграрного сектору, або Чи прогодує Європу українська земля?
Борис Немировський 187
Пісня українського дуету увійшла в десятку кращих у світі: відео
сьогодні, 18:16 Пісня українського дуету увійшла в десятку кращих у світі: відео
5773
Ким був стрілок, який відкрив вогонь по поліцейських в Одесі: фото
сьогодні, 17:55 Ким був стрілок, який відкрив вогонь по поліцейських в Одесі: фото
2449
Падіння гривні: сезонне явище чи розплата за корупцію найвищих чинів
сьогодні, 18:00 Падіння гривні: сезонне явище чи розплата за корупцію найвищих чинів
Сергій Лещенко 598
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук