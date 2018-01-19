Українська співачка відсвяткувала Водохреще в компанії з Філіпом Кіркоровим та його дітьми: фото
17:33, сьогодні 2228 Читать новость на русском
Українська співачка, колишня солістка українського гурту "ВІА Гра", а тепер учасниця російського гурту "Queens" Санта Дімопулос відсвяткувала Водохреще з російським співаком Філіпом Кіркоровим і його дітьми в США.
Відповідні фото з відпочинку Санта Дімопулос та Філіп Кіркоров опублікували на своїх сторінках в Instagram.
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"Як же прекрасно, по-сімейному ми відсвяткували і провели цей гарний святковий день Водохреща з моєю коханою Сантою і моїми улюбленими дітьми", – написав співак.
Святкували співаки Водохреще на узбережжі Маямі.
Джерело: 24 Канал
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