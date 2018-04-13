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Українська співачка Віра Брежнєва впала під час концерту в Росії: курйозне відео

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Віра Брежнєва впала під час концерту у Москві
Віра Брежнєва впала під час концерту у Москві / Фото з відкритих джерел

Співачка з України Віра Брежнєва, яка активно гастролює у Росії оконфузилася під час виступу на концерті "Зірки Русского радио" у московському Крокус Сіті Холі.

На відео, яке оприлюднило видання "КП" видно, як Брежнєва вийшла на сцену у довгій чорній спідниці і короткому топі.

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Під час виконання своєї композиції "Близкие люди", артистка вирішила спуститися у зал до глядачів. Однак, заспівавши кілька рядків, раптом вона заплуталася у подолі власної спідниці і впала.

Конфуз тут був ще й у тому, що глядачі зрозуміли, що Брежнєва співає під фонограму, а не в живу, адже весь цей час продовжувала звучати пісня.

На допомогу виконавиці одразу кинувся один з охоронців. Піднявшись на сцену, Брежнєва і сама пожартувала.

"Не завжди легкий шлях артиста", – сказала вона, показавши на сходи, на яких впала.

Теги: Новини Росії LifeStyle Віра Брежнєва Музика Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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