Українська співачка, яка гастролює і живе в Росії, показала відверте фото в купальнику
Молода виконавиця з України Аліна Гросу вже кілька років живе та працює в Москві, однак часто приїжджає на відпочинок в рідні краї. Нещодавно вона побувала у Карпатах.
Так, артистка побувала в українських Карпатах, де займалась активним відпочинком в горах, плавала в басейні та ділилась відвертими кадрами в мережі.
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На одній з фотографій Аліна продемонструвала груди у чорному купальнику. Співачку часто підозрювали у користуванні послугами пластичних хірургів, але сама зірка ніяк це не коментувала.
"Насолоджуючись останніми днями відпочинку, надихаюся і пишу для вас зараз дуже прикольний, "качовий" трек. Є припущення, яким він буде?", – йдеться в підписі до фото.
На інших фото Гросу демонструє сідниці та насолоджується відпочинком на одному з карпатських курортів. "Напевно ті, хто народився поруч з Карпатами, прив'язані до гір більше, ніж до моря. Принаймні, у мене саме так", – прокоментувала одну зі світлин уродженка міста Чернівці.
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