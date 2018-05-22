Українська співачка, яка гастролює і живе в Росії, показала відверте фото в купальнику

Молода виконавиця з України Аліна Гросу вже кілька років живе та працює в Москві, однак часто приїжджає на відпочинок в рідні краї. Нещодавно вона побувала у Карпатах.

Так, артистка побувала в українських Карпатах, де займалась активним відпочинком в горах, плавала в басейні та ділилась відвертими кадрами в мережі.

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На одній з фотографій Аліна продемонструвала груди у чорному купальнику. Співачку часто підозрювали у користуванні послугами пластичних хірургів, але сама зірка ніяк це не коментувала.

"Насолоджуючись останніми днями відпочинку, надихаюся і пишу для вас зараз дуже прикольний, "качовий" трек. Є припущення, яким він буде?", – йдеться в підписі до фото.

Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu) 21 Тра 2018 р. о 4:15 PDT

На інших фото Гросу демонструє сідниці та насолоджується відпочинком на одному з карпатських курортів. "Напевно ті, хто народився поруч з Карпатами, прив'язані до гір більше, ніж до моря. Принаймні, у мене саме так", – прокоментувала одну зі світлин уродженка міста Чернівці.

Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu) 20 Тра 2018 р. о 3:24 PDT

Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu) 20 Тра 2018 р. о 7:04 PDT

Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu) 19 Тра 2018 р. о 9:47 PDT