Українська спортсменка спокусила шанувальників надвідвертими фото (18+)

Чемпіонка України з фітнес-бікіні в категорії до 160 см Марина Слота вкотре потішила своїх шанувальників спокусливими світлинами.

Цього разу в одній із соцмереж вона опублікувала відверті фото, на яких вона як є одягненою в обмаль одягу, так і є повністю оголеною, пише "Газета.uа".

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Зауважимо, що на всіх світлинах спортсменка демонструє спокусливе підтягнуте тіло.

Зараз Марині – 27 років, а народилася дівчина у Миколаєві.