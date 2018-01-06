Українська спортсменка спокусила шанувальників надвідвертими фото (18+)
00:50, сьогодні 13542 Читать новость на русском
Чемпіонка України з фітнес-бікіні в категорії до 160 см Марина Слота вкотре потішила своїх шанувальників спокусливими світлинами.
Цього разу в одній із соцмереж вона опублікувала відверті фото, на яких вона як є одягненою в обмаль одягу, так і є повністю оголеною, пише "Газета.uа".
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Зауважимо, що на всіх світлинах спортсменка демонструє спокусливе підтягнуте тіло.
Зараз Марині – 27 років, а народилася дівчина у Миколаєві.
Джерело: 24 Канал
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