Українська спортсменка встановила унікальне досягнення на Чемпіонаті Європи

Чемпіонка Європи у бігу на 800 метрів Наталія Прищепа, після перемоги на турнірі у Берліні у 2018 році, встановила унікальне досягнення.

Українка Прищепа була чинною чемпіонкою Європи після перемоги на змаганнях в Амстердамі у 2016 році. На Чемпіонаті Європи 2018 року у Берліні вона захистила свій титул чемпіонки Європи. Прищепа стала першою, кому вдалося це досягти.

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Варто додати, що до цього ніхто не зумів захистити титул чемпіона Європи, а двічі виграти золоті нагороди чемпіонату Європи вдалося лише Вірі Ніколіч з Югославії у 1966 та 1971 роках.

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