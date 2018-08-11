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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українська спортсменка встановила унікальне досягнення на Чемпіонаті Європи

90 Читать новость на русском
Наталія Прищепа
Наталія Прищепа

Чемпіонка Європи у бігу на 800 метрів Наталія Прищепа, після перемоги на турнірі у Берліні у 2018 році, встановила унікальне досягнення.

Українка Прищепа була чинною чемпіонкою Європи після перемоги на змаганнях в Амстердамі у 2016 році. На Чемпіонаті Європи 2018 року у Берліні вона захистила свій титул чемпіонки Європи. Прищепа стала першою, кому вдалося це досягти. 

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Варто додати, що до цього ніхто не зумів захистити титул чемпіона Європи, а двічі виграти золоті нагороди чемпіонату Європи вдалося лише Вірі Ніколіч з Югославії у 1966 та 1971 роках.

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Теги: Новини спорту Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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