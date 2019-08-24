Українська сторона почала прибирати оборонні споруди біля мосту в Станиці Луганській

Українська сторона 24 серпня вранці почала демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

Українська сторона обстежила оборонні укріплення на підконтрольній проросійським бойовикам стороні мосту на наявність вибухонебезпечних предметів, повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

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Після обстеження о 10:35 українська сторона розпочала розбирати укріплення зі свого боку. Станом на 11:15 демонтували 10 покришок на ближньому, до зруйнованого мосту, опорному пункті. На цю ділянку також прибули спостерігачі місії ОБСЄ.

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню наголосила, що буде змушена припинити демонтаж, якщо демонтаж зі свого боку не проводитимуть бойовики. Станом на 12:00 бойовики жодних інженерних робіт не проводили.

Що відомо про міст у Станиці Луганській Це єдиний на Луганщині пункт перетину через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Пункт є пішохідним, а сама дорога пролягає вздовж підірваного ще у 2015 році мосту через Сіверський Донець. Президент України Володимир Зеленський хоче відновити переправу і дав бойовикам тиждень на те, щоб демонтувати фортифікаційні споруди на окупованих територіях. Якщо зробити це не вдасться, Україна буде готовою відновлювати зруйнований міст в односторонньому порядку.



27 червня спостерігачі ОБСЄ підтвердили розведення підрозділів ЗСУ та бойовиків біля Станиці Луганської. Розвести війська намагалися з 2016 року. Першочергово це потрібно, аби на передовій припинилися обстріли і почалося відновлення мосту.



Згодом територію біля мосту почали розміновувати. І22 серпня українська сторона поінформувала про те, що завершила усі роботи із розмінування біля мосту в Станиці Луганській.