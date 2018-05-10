Українська стрічка Сергія Лозниці дебютувала на Каннському фестивалі: фото

На другий день Каннського кінофестивалю-2018 відбулась світова прем'єра четвертого повнометражного фільму українського режисера Сергія Лозниці "Донбас".

В день прем’єри фільму, 9 травня, на червону доріжку фестивалю разом з режисером Сергієм Лозницею вийшла частина акторського складу стрічки "Донбас". Серед них є як українські актори, так і російські.

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Картина "Донбас" Сергія Лозниці увійшла в конкурсну програму "Особливий погляд", в якій головою журі є знаменитий актор та режисер Бенісіо дель Торо. Окрім українського фільму, в спецпрограмі буде показано ще 14 фільмів інших режисерів. Прем’єра фільму "Донбас" в Україні відбудеться у 2018 році.



Український фільм Сергія Лозниці "Донбас" дебютував на Каннському фестивалі



Акторський склад фільму "Донбас" Сергія Лозниці



Сергій Лозниця на Каннському фестивалі-2018

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Що цікаво, Сергій Лозниця вже не вперше презентує свої фільми. Раніше на Каннському фестивалі він презентував такі стрічки як "Щастя моє" (2010), "Майдан" (2014) і "Лагідна" (2017). Лауреати цьогорічного Каннського фестивалю будуть офіційно оголошені під час закриття фестивалю – 19 травня в Палаці фестивалів і конгресів.

Нагадаємо, що за престижну кінонагороду на Каннському фестивалі, який триватиме з 8 по 19 травня, боротимуться творці 21 кінострічки. Серед заявлених фільмів окрім фільму українського режисера Сергія Лозниці "Донбас", 12 травня представлять стрічку спільного виробництва України, Ісландії та Франція "Жінка на війні". Також у Каннах покажуть фільм української режисерки Марисі Нікітюк "Серафима".