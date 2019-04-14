Українська стрічка, яка стала найкращим документальним фільмом усіх часів

Режисер Дзиґа Вертов завжди був незручний для керівництва кіностудій. Коли просили сценарій, він запевняв, що працюватиме без нього. Як і без акторів, декорацій та костюмерів. Це було занадто експериментально як на 20-і роки минулого століття. Москва таких новацій не сприймала, тож режисер переїхав на українські землі і саме тут відзняв 2 культові стрічки, які заклали основи сучасного кіномонтажу.

Дзиґа Вертов, згодом відомий також як Денис Абрамович і Денис Аркадійович Кауфман, народився у родині польських євреїв в 1895 році в Польщі у Білостоці. Тоді це місто було частиною Російської імперії.

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Навчався Дзиґа в музичній школі, Петроградському психоневрологічному інституті та Московському університеті. Згодом – працював у відділі кінохроніки, був укладачем-монтажером журналу про кіно.

З переїздом Вертова в Україну розпалася група "Кінокі", керівником якої він був. Але саме в Україні почалися одні з його найбільш успішних експериментів.



Дзиґа Вертов

"Людина з кіноапаратом" – найкращий документальний фільм усіх часів

У рейтингу найкращих документальних фільмів усіх часів авторитетне видання Sight & Sound поставило фільм Вертова на першу сходинку.

"Людина з кіноапаратом" – друга стрічка Дзиґи Вертова, створена на Одеській кінофабриці спільно з талановитим братом-оператором Михаїлом Кауфманом. Саме Михаїлу належить задум стрічки – хроніка одного дня з життя великого міста, зафіксована кінокамерою-кінооком.

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Фільм "Людина з кіноапаратом" вийшов у 1929 році, тобто 90 років тому, а режисери й досі застосовують кіноприйоми Вертова.

Почнемо з класики – сповільнення. Вертов продемонстрував його на прикладі кидання диску. Це один із найулюбленіших прийомів у кіно, який додає сцені епічності та підсилює емоційне забарвлення.



Сповільнення у фільмі Вертова

Поділ екрана на кілька зон – зараз цього ефекту досягають завдяки монтажу, а от Вертову доводилося знімати, прикриваючи частину об'єктива. Потім прокручував плівку назад, закривав іншу частину об'єктива і знову починав знімати. У наші дні прийом застосовують для телефонних розмов, паралельного розгортання сюжету та зображення однієї ситуації з кількох перспектив.



Кілька зон в одному кадрі у фільмі Дзиґи

Стопмоушин. Коли знімають окремі кадри, а поміж цим переставляють об'єкти. Так із ним працював сам Вертов. А так його застосовують для створення анімованих мультиків та реклами.

Ефект напливу: об'єднання пустої локації з ідентичним кадром, де об'єкт поступово з'являється. Вертов використовував його, аби показати зміну часу. Зараз ефект практично не використовують, попри це ось приклад із фільму СкорсЕзе «Вовк із Вол стріт»



Ефект напливу



Через такий ефект автор хотів показати плин часу



І наостанок – подвійна експозиція. Британський інститут кінематографії в одній зі своїх статей написав, що у фільмі "Початок" Крістофер Нолан передав привіт Дзизі Вертову ось цим кадром. А надихнув американського режисера цей момент.



Кадр з фільму "Людина з кіноапаратом"



Кадр у фільмі "Початок" Крістофера Нолана

Вертова вважали справжнім диваком, йому було складно знайти людей у свою команду, тож часто працював із родичами. Оператором у "Людині з кіноапаратом" був молодший брат Михайло Кауфман, а монтувала відео – дружина Єлизавета Свилова.



Єлизавета Свилова



Дзиґа Вертов і Михаїл Кауфман

У годинному фільмі подружжя зробило 1780 склейок, при цьому середня тривалість кадра менше ніж три секунди. У наш час таку швидкість можна побачити в екшинах, але на початку минулого століття глядачам було складно сприймати відео.

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"Людину з кіноапаратом" режисер готував три роки, зйомки відбувалися в Одесі, Києві та Харкові. Вертов не мав структури майбутнього фільму, просто шукав цікаві локації. У кожному кадрі домагався естетики ліній і форм. Збереглися навіть кілька розкадровок, які Вертов готував для оператора. Заради вдалої сцени команда була ладна на все – лягти на колії, підніматись на платформі, знімати в русі.



Зйомка проходила в русі



Інколи доводилось знімати у найбільш незручних позах



І найбільш незручних місцях

Згідно з кінорейтингом, який оприлюднив Британський кіноінститут BFI 2014 року, стрічку "Людина з кіноапаратом" було визнано найвизначнішим документальним фільмом всіх часів. З більше 200 критиків і 100 фільммейкерів усього світу, які взяли участь у складанні цього рейтингу, 110 назвали найкращим документальним фільмом всіх часів українську стрічку.

"Ентузіазм. Симфонія Донбасу" – перший звуковий документальний фільм СРСР

"Людина з кіноапаратом" став останнім німим фільмом Дзиґи Вертова. Свої експерименти він продовжив у стрічці "Симфонія Донбасу". Це перший документальний фільм Радянського союзу, який мав звук.

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Шум заводів, партійні лозунги, співи на полях він переплів так гармонійно, що Чарлі Чаплін вислав телеграму зі словами захоплення. Радянські ж критики довго слів не підбирали: це не симфонія, а какофонія. А от на базі Національної кіностудії Довженка фільм "Симфонія Донбасу" було відреставровано на замовлення Держагентства України з питань кіно в 2011 році.



Кадр з фільму "Симфонія Донбасу"



"Симфонія Донбасу" – перший документальний фільм СРСР, який мав звук.

Ці дві роботи – "Людина з кіноапаратом" і "Симфонія Донбасу" – світ оцінить через багато десятиліть, а для нас вони стануть ще й якісною кінохронікою кінця двадцятих років, яка задокументувала життя простих людей та вплив комуністичного ладу на країну.