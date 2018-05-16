Українська студія анонсувала вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2: коли чекати прем'єру
Генеральний директор української студії GSC Game World Сергій Григорович офіційно повідомив про те, що компанія працює над розробкою гри S.T.A.L.K.E.R. 2.
Про це він написав на власній сторінці у Facebook.
"Я офіційно зявляю: "GSC Game World розробляє S.T.A.L.K.E.R. 2", – йдеться в повідомленні.
Разом з тим він залишив посилання на сайт проекту на якому вказано, що гра вийде вже в 2021 році. Аналогічне повідомлення з’явилося і в офіційній групі гри "Казаки 3", яку також розробляла студія GSC Game World.
Офіційний анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 в групі гри "Казаки 3"
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Що таке S.T.A.L.K.E.R.? Це серія ігор, яка заснована на повісті "Пікнік на узбіччі" братів Стругацьких, а також відзнятого за її мотивами фільму режисера Андрія Тарковського "Сталкер". В основі світу гри події Чорнобильської катастрофи та постапокаліптичний світ після вибуху.
Остання частина серії – "S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип’яті" – вийшла в жовтні 2009 року, після чого в 2010 році анонсували другу основну гру серії. Передбачалося, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде в 2012 році, проте в грудні 2011 року розробники оголосили, що розробка гри припинена. Команду розробників гри звільнили і колишні співробітники GSC Game World заснували студію Vostok і зайнялися створенням постапокаліптичного онлайн-шутера Survarium.
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