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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Українська студія анонсувала вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2: коли чекати прем'єру

2050 Читать новость на русском
S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2 / Скріншот з офіційного сайту

Генеральний директор української студії GSC Game World Сергій Григорович офіційно повідомив про те, що компанія працює над розробкою гри S.T.A.L.K.E.R. 2.

Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

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"Я офіційно зявляю: "GSC Game World розробляє S.T.A.L.K.E.R. 2", – йдеться в повідомленні.

Разом з тим він залишив посилання на сайт проекту на якому вказано, що гра вийде вже в 2021 році. Аналогічне повідомлення з’явилося і в офіційній групі гри "Казаки 3", яку також розробляла студія GSC Game World.

Офіційний анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 в групі гри
Офіційний анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 в групі гри "Казаки 3"

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Що таке S.T.A.L.K.E.R.? Це серія ігор, яка заснована на повісті "Пікнік на узбіччі" братів Стругацьких, а також відзнятого за її мотивами фільму режисера Андрія Тарковського "Сталкер". В основі світу гри події Чорнобильської катастрофи та постапокаліптичний світ після вибуху.

Остання частина серії – "S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип’яті" – вийшла в жовтні 2009 року, після чого в 2010 році анонсували другу основну гру серії. Передбачалося, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде в 2012 році, проте в грудні 2011 року розробники оголосили, що розробка гри припинена. Команду розробників гри звільнили і колишні співробітники GSC Game World заснували студію Vostok і зайнялися створенням постапокаліптичного онлайн-шутера Survarium.

Теги: Новини України Техно Інтернет Ігри
Джерело: 24 Канал
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