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Українська тенісистка Калініна стала сенсацією US Open, мало не обігравши третю ракетку світу

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Ангеліна Калініна
Ангеліна Калініна / iSport.ua

У другому колі US Open українці Ангеліні Каліній випало грати проти третьої ракетки світу Стівен Слоан з США, яка є чинною переможницею турніру. Попри те, що Калініна лише на 134-ій позицій у світовому рейтингу, вона зуміла дати справжній бій американці і була за крок до здійснення сенсації на турнірі.

Матч між Калініною та Слоан тривав дві години та 47 хвилин, і тенісисткам знадобилися всі три сети.

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Те, що гра буде довга, і без неочікуваних результатів не обійдеться, стало відомо одразу. На перші три гейми тенісистки витратили 21 хвилину. А після п’ятого гейму Калініна вела у рахунку 4:1. Згодом американці вдалося вирівняти рахунок, та перший сет залишився за українкою – 6:4. При цьому Калініна лише з третьої спроби зуміла реалізувати брейк-пойнт.

З початку другого сету Слоан захопила ініціативу і повела 3:0. Правда згодом їй знадобилася медична допомога – вона пошкодила собі долоню. Та продовжила гру. Вимушена пауза пішла на користь і Ангеліні, яка зрівняла рахунок – 5:5, вигравши подачу суперниці. Та одразу ж віддала свою. А в 12-у геймі на подачі Слоан мала можливість перевести сет на тай-брейк, на те зуміла реалізувати брейк-пойнт, після чого американка виграла гейм і сет.

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Напружена боротьба тривала і на початку третього сету. Але лише в перших двох геймах. Третій гейм Калініна програла на своїй подачі. Згодом вона програє ще одну свою подачу у сьомому геймі. Слоан свої подачі візьме, вигравши сет, а загалом і матч. Саме американка і проходить у третє коло US Open.

Ангеліна Калініна – Стівенс Слоан 1:2 (6:4, 5:7, 2:6)

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Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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