Українська тенісистка Козлова ганебно поступилася на турнірі в Москві

Українська тенісистка Катерина Козлова (82-ий номер світового рейтингу) нічого не змогла протиставити Лаурі Зігемунд. 217-та ракетка світу розбила українку за два сети, витративши на це трохи більше, аніж годину.

Перший сет, який тривав 21 хвилину, Козлова програла в суху. Загалом за всі шість геймів вона зуміла лише шість разів здобути очки.

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Вже у другому сеті Козлова отримала можливість виправити ситуацію, але не скористалася нею як слід. Після того, як їй вдалося виграти свою подачу, три наступні гейми виграла німкення. І коли у шостому геймі українка мала можливість відібрати гейм у суперниці, Козлова двічі не зуміла виграти брейк-пойнт. Згодом на дев’ятому геймі Зігемунд довела матч до перемоги.

Катерина Козлова – Лаура Зігемунд 0:2 (0:6, 3:6)