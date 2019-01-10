Українська тенісистка Лопатецька впевнено крокує до другого титулу за 2 тижні

Українська тенісистка Дар'я Лопатецька вийшла в чвертьфінал турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25,000 в Гонконзі.

За півтори години Лопатецька у двох партіях обіграла перший номер посіву японку Момоко Коборі, закінчивши матч з рахунком 6:3, 6:3.

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У наступному раунді українка зустрінеться з ще однією представницею Японії Май Мінокосі, яка виступає під шостим номером посіву.

Відзначимо, що перемога над Коборі стала дев'ятою поспіль для 15-річної Лопатецької в Гонконзі. Тижнем раніше Дарина виграла аналогічні змагання.

Нагадаємо, що 18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла пробитися до півфіналу на престижному турнірі в Хобарті (Австралія). Українка програла Белінді Бенчіч.