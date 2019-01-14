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      Українська тенісистка Марта Костюк зустрічається з російським військовослужбовцем: фото

      392 Читать новость на русском
      Марта Костюк
      Марта Костюк

      16-літня українська тенісистка Марта Костюк зустрічається з росіянином Олексієм Захаровим. Нещодавно його призвали на службу в російську армію.

      Спільні фото пара викладає в Instagram. Остання з них, де Олексій та Марта разом, датована 15 грудня 2018 року.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Допис, поширений Alexey Zakharov (@zakharovalexey)

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      Також є спільна фотографія за 18 вересня 2018 року.

      Варто зазначити, що Олексій Захаров теж тенісист. Однак у листопаді 2018 року його призвали до лав російської армії. Він вже встиг скласти присягу.

       

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      Теги: Спорт Теніс Марта Костюк Скандал
      Джерело: 24 Канал
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