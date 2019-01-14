Українська тенісистка Марта Костюк зустрічається з російським військовослужбовцем: фото
16-літня українська тенісистка Марта Костюк зустрічається з росіянином Олексієм Захаровим. Нещодавно його призвали на службу в російську армію.
Спільні фото пара викладає в Instagram. Остання з них, де Олексій та Марта разом, датована 15 грудня 2018 року.
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Також є спільна фотографія за 18 вересня 2018 року.
Варто зазначити, що Олексій Захаров теж тенісист. Однак у листопаді 2018 року його призвали до лав російської армії. Він вже встиг скласти присягу.
Джерело: 24 Канал
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