Українська тенісистка очолила світовий рейтинг юніорів
21:59, 8 січня 552 Читать новость на русском
Після виходу в фінал кваліфікації турніру серії WTA Premier в Брісбені українська тенісистка Даяна Ястремська очолила світовий рейтинг юніорів.
Про це повідомляє XSport.
Наразі 17-річна українка йде на 177-му місці в класифікації WTA.
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У першій двадцятці також є ще одна українка – Марта Костюк. У загальному рейтингу вона 521-ша.
Джерело: 24 Канал
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