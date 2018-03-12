Українська тенісистка перемогла на турнірі ITF у Франції

Українська тенісистка Катаріна Завацька здобула четвертий титул у кар’єрі. 18-річна українка, посіяна під першим номером, впевнено обіграла четверту ракетку змагань - 17-річну тенісистку з Люксембургу Елеонору Молінаро: 6:1, 6:2.

У кожному з сетів фіналу ITF в Ам'єні, Завацька зуміла зробити по два брейки і не дала своїй суперниці реалізувати чотири брейк-поїнти протягом зустрічі, пише btu.org.ua.

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Зазначимо, що саме в Ам'єні Катаріна зуміла виграти свій перший матч в поточному сезоні, перервавши серію з чотирьох поразок поспіль, дві з яких були в цьому році.

Титул у Франції став для Завацької четвертим в її кар'єрі за час виступів на турнірах ITF. У 2015 році вона перемогла на двох 10-тисячниках в Грузії та Єгипті, а в минулому сезоні виграла титул на 25-тисячнику в Італії.

Також уродженка Луцька вперше з січня минулого року зіграла на турнірі з призовим фондом 15 тисяч доларів і завдяки перемозі повернеться до Топ-250 рейтингу.