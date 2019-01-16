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      Українська тенісистка розгромно покидає Australian Open

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      Цуренко покидає Australian Open
      Цуренко покидає Australian Open / EPA

      24 ракетка світу українка Леся Цуренко зачохлила ракетку в другому колі на відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Кривдницею українки стала американка Аманда Анісімова.

      У поєдинку проти Анісімовій українка взяла всього два гейми 0:2 (0-6, 2-6).

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      На старті матчу Цуренко не вдалося скористатися трьома брейкпоінтами, після чого сім геймів поспіль виграла Анісімова. У другій партії українка втратила три гейми на подачі, а сама оформила один брейк.

      Цуренко в дев'ятий раз поспіль стартувала на Відкритому чемпіонаті Австралії. У минулому сезоні українка також зачохлила ракетку після другого раунду, а до цього чотири сезони поспіль не могла подолати перше коло турніру.

      Свій особистий рекорд в Мельбурні Леся встановила у 2013 році, коли дійшла до третього раунду.

      17-річна Анісімова на цьому турнірі здобула свою дебютну перемогу в основі турнірів Великого Шолома. Для американки це третій виступ в основній сітці "мейджорів". У третьому колі змагань Аманда Анісімова зіграє з найсильнішою в матчі Аріна Соболенко (Білорусь, WTA 11) - Кеті Бултер (Великобританія, WTA 97).

      Нагадаємо, що на Australian Open залишилися ще дві українські тенісистки – Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Свої поєдинки вони зіграють завтра.

      Теги: Спорт Теніс Australian Open Леся Цуренко
      Джерело: 24 Канал
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