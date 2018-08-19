Українська тенісистка сенсаційно перемогла у фіналі кваліфікації турніру в США

Українська тенісистка Даяна Ястремська доволі неочікувано у фіналі кваліфікації турніру в американському Нью-Хейвен перемогла колишню сьому ракетку світу Белінду Бенчич зі Швейцарії.

Хоча сам матч легким назвати не можна. На два сети спортсменки витратили дві години та чотири хвилини. А переможець сетів довелося визначати на тай-брейках.

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При цьому почала матч Ястремська, яка зараз є 103-ю ракеткою світу, не надто вдало. Вона програла свою стартову подачу, а у третьому геймі тричі відігравала брейк-пойнт суперниці. Зате у шостому геймі на подачі Бенчіч вже українка тричі не змогла реалізувати брейк-пойнт і програла. Відіграла ж програну на старті подачу Ястремська у десятому геймі, попри те, що швейцарка двічі подавала на сет-пойнт. А вже на тай-брейку зуміла перемогти 7:5

Другий сет виявився таким же напруженим. Тільки цього разу суперниці двічі «обмінялися» подачами. При цьому Ястремській вдалося двічі відіграти свої програні подачі. А на тай-брейку вона повела 4:0, і тримала цю перевагу до кінця.

Даяна Ястремська – Белінда Бенчіч 2:0 (7-6 (5), 7-6 (3)

З ким зіграє українка в основній сітці турніру у Нью-Хейвені поки невідомо. Варто додати, що до цього 18-літня українка двічі виступала в основних сітках турнірів WTA у цьому сезоні в Акапулько і Чарльстоні.

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