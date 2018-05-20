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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Українська тенісистка Світоліна перемогла першу ракетку світу у Римі

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Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у фіналі турніру Internazionali BNL d'Italia – Premier 5 в Римі. Перша ракетка України зустрілася у поєдинку з найкращою тенісисткою світу румункою Сімоною Халеп.

У фінальному поєдинку українка виявилася сильнішою за румунку – вона обіграла представницю Румунії з рахунком 6:0, 6:4. 

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Світоліна здобула третій титул WTA в сезоні і виграла восьмий фінал поспіль (Тайбей, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто - в 2017 і Брісбен і Дубай вже в 2018).

Українська тенісистка перемогла в Римі другий рік поспіль.

Дивіться відео перемоги тенісистки Еліни Світоліної у фіналі турніру Internazionali BNL d'Italia - Premier 5 в Римі

 

Теги: Новини спорту Еліна Світоліна Теніс
Джерело: 24 Канал
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