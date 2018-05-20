Українська тенісистка Світоліна перемогла першу ракетку світу у Римі

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у фіналі турніру Internazionali BNL d'Italia – Premier 5 в Римі. Перша ракетка України зустрілася у поєдинку з найкращою тенісисткою світу румункою Сімоною Халеп.

У фінальному поєдинку українка виявилася сильнішою за румунку – вона обіграла представницю Румунії з рахунком 6:0, 6:4.

Читайте також: Світоліна перемогла росіянку на турнірі у Римі

Світоліна здобула третій титул WTA в сезоні і виграла восьмий фінал поспіль (Тайбей, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто - в 2017 і Брісбен і Дубай вже в 2018).

Українська тенісистка перемогла в Римі другий рік поспіль.

Дивіться відео перемоги тенісистки Еліни Світоліної у фіналі турніру Internazionali BNL d'Italia - Premier 5 в Римі