16:46
24 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
19°C 10°C
  • понеділок
    21°C 11°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Українська тенісистка у напруженому матчі програла фінал у Великій Британії

131 Читать новость на русском
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська

Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла виграти фінал турніру у британському Ілклі. У напруженому матчі, який тривав усі три сети (дві години та 32 хвилини), українка поступилася Терезі Смітковій з Чехії.

У першому сеті все вирішилося на тай-брейку. До цього суперниці виграли свої подачі, по одному разу "обмінявшись" виграшем подачі одна в одної. Та саме на тай-брейку успішнішою виявилася чешка.

Читайте також: Денис Берінчик переміг колумбійця Прієто технічним нокаутом у шостому раунді

У другому сеті Ястремська виграла одну подачу Сміткової, і у дев’ятому геймі одразу могла подавати на сет-пойнт. Однак після рахунку 40:0 чешка зуміла виправити ситуацію, та навіть могла виграти гейм, довівши справу до брейк-пойнту. Та все ж Ястремська після цього з третьої спроби реалізувала сет-пойнт.

Все вирішувалося у третьому сеті. І знову на тай-брейку. Обмінявшись подачами на початку, а згодом і на сьомому та восьмому геймах, на тай-брейку тенісистки вигравали свої подачі. Відтак визначальною стала втрата українки на своїй подачі за рахунку 4:5 на користь чешки. Після того Ястремська програла наступну свою подачу. Титул виграла Сміткова

Даяна Ястремська – Тереза Сміткова 1:2 (6:7(2), 6:3, 6:7(4)

Варто зазначити, що на турнірі у Ілклі у фіналі зіграє український тенісист Сергій Стаховський.

Щодо Ястремської, то вихід у фінал турніру дозволить їй піднятися одразу на 20 позицій вверх в рейтингу WTA, який буде оновлено в понеділок, 25 червня. Вона займе 127 місце. Окрім того, фіналістки турніру, зазвичай, отримують запрошення в основну сітку Wimbledon.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гомофобские кричалки задели чиновников ФИФА, а преступления России их не задевают?
сьогодні, 16:00 Гомофобские кричалки задели чиновников ФИФА, а преступления России их не задевают?
Блог Медіа 342
Деякі продукти за рік подорожчали вдвічі: вражаючі цифри
сьогодні, 13:02 Деякі продукти за рік подорожчали вдвічі: вражаючі цифри
4023
10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
сьогодні, 12:00 10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
Блог Медіа 3222
Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
сьогодні, 10:00 Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
Віталій Дейнега 1243
Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
сьогодні, 08:40 Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
Peter Santenello 1030
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук