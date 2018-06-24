Українська тенісистка у напруженому матчі програла фінал у Великій Британії

Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла виграти фінал турніру у британському Ілклі. У напруженому матчі, який тривав усі три сети (дві години та 32 хвилини), українка поступилася Терезі Смітковій з Чехії.

У першому сеті все вирішилося на тай-брейку. До цього суперниці виграли свої подачі, по одному разу "обмінявшись" виграшем подачі одна в одної. Та саме на тай-брейку успішнішою виявилася чешка.

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У другому сеті Ястремська виграла одну подачу Сміткової, і у дев’ятому геймі одразу могла подавати на сет-пойнт. Однак після рахунку 40:0 чешка зуміла виправити ситуацію, та навіть могла виграти гейм, довівши справу до брейк-пойнту. Та все ж Ястремська після цього з третьої спроби реалізувала сет-пойнт.

Все вирішувалося у третьому сеті. І знову на тай-брейку. Обмінявшись подачами на початку, а згодом і на сьомому та восьмому геймах, на тай-брейку тенісистки вигравали свої подачі. Відтак визначальною стала втрата українки на своїй подачі за рахунку 4:5 на користь чешки. Після того Ястремська програла наступну свою подачу. Титул виграла Сміткова

Даяна Ястремська – Тереза Сміткова 1:2 (6:7(2), 6:3, 6:7(4)

Варто зазначити, що на турнірі у Ілклі у фіналі зіграє український тенісист Сергій Стаховський.

Щодо Ястремської, то вихід у фінал турніру дозволить їй піднятися одразу на 20 позицій вверх в рейтингу WTA, який буде оновлено в понеділок, 25 червня. Вона займе 127 місце. Окрім того, фіналістки турніру, зазвичай, отримують запрошення в основну сітку Wimbledon.