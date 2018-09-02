Українська тенісистка виграла четвертий титул ITF у сезоні

Українська тенісистка Любов Костенко стала чемпіонкою юніорського турніру в Сербії. 15-літня спортсменка не залишила шансів своїй 17-літній суперниці у фіналі.

У вирішальному матчі турніру ITF Juniors другої категорії 15-річна українка, яка отримала сьомий номер посіву, перемогла 17-річну суперницю з Польщі Анну Хертель 7:5, 6:3, повідомляє портал btu.org.ua.

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Наша тенісистка провела шостий фінал в поточному сезоні і виграла четвертий титул: в травні Любов перемогла на турнірах п'ятої категорії в Молдові та четвертої категорії в Чорногорії, а в червні стала чемпіонкою домашнього турніру п'ятої категорії в Рівне.

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