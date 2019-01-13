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      Українська тенісистка виграла другий титул за два тижні

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      Лопатецька виграла другий тенісний турнір за два тижні
      Лопатецька виграла другий тенісний турнір за два тижні / facebook.com

      Українка Дарія Лопатецька виграла другий тенісний турнір за два тижні. 15-річна тенісистка стала переможницею турніру серії ITF у Гонконгу з призовим фондом 25 тисяч доларів.

      У фінальному матчі 489 ракетка світу обіграла китаянку Ма Шуюе, яка займає 357-е місце у світовому рейтингу. Харків'янка впоралася із суперницею за два сети – 6:4, 6:3.

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      Тенісистки провели на корті понад півтори години. За цей час Лопатецька подала 3 ​​ейси й зробила 5 брейків, допустивши 3 подвійні помилки.

      Відзначимо, що в основну сітку Лопатецька потрапила через кваліфікацію, куди отримала wild card. Таким чином, сумарно вона виграла 7 матчів у Гонконгу. Всього ж Лопатецька виграла вже 12 поспіль матчів на хардовому покритті. Минулого тижня вона також стала чемпіонкою турніру ITF на кортах Гонконгу.

      15-річна українка виграла вже свій четвертий титул на дорослих турнірах. Крім двох перемог в Гонконгу у 2019 році, вона перемагала в Антальї й Байе у 2018-у.

      За перемогу Лопатецька отримає 51 очко в рейтинг, але зміни відбудуться тільки через два тижні. Українка підніметься відразу на 186 місць і стане 303-ю ракеткою світу. Це буде новий рекорд в її професійній кар'єрі.

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      Теги: Спорт Дарія Лопатецька Теніс
      Джерело: 24 Канал
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