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      Українська тенісистка Ястремська встановила особистий рекорд в рейтингу WTA

      3061 Читать новость на русском
      Даяна Ястремська
      Даяна Ястремська

      12 листопада Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг.

      На два рядки оновився рекорд Даяни Ястремської. Раніше кращим результатом українки було 60-е місце (за даними на 22 жовтня).

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      Також на десять позицій після виступу в Ліможі піднялася Катаріна Завацька – з 193 місця на 183-е. Першу сотню замкнула українка Катерина Козлова, зберігши своє 99 місце.

      У другій сотні рейтингу Жіночої тенісної асоціації ще четверо українських тенісисток: Ангеліна Калініна (111), Марта Костюк (118), Катерина Бондаренко (133).

      Щодо першої ракетки України Еліни Світоліної, то вона завершує рік на 4 позиції у світовому рейтингу.

      Українські тенісистки в оновленому рейтингу WTA

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
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