Українська тенісистка Ястремська встановила особистий рекорд в рейтингу WTA

12 листопада Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг.

На два рядки оновився рекорд Даяни Ястремської. Раніше кращим результатом українки було 60-е місце (за даними на 22 жовтня).

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Також на десять позицій після виступу в Ліможі піднялася Катаріна Завацька – з 193 місця на 183-е. Першу сотню замкнула українка Катерина Козлова, зберігши своє 99 місце.

У другій сотні рейтингу Жіночої тенісної асоціації ще четверо українських тенісисток: Ангеліна Калініна (111), Марта Костюк (118), Катерина Бондаренко (133).

Щодо першої ракетки України Еліни Світоліної, то вона завершує рік на 4 позиції у світовому рейтингу.

Українські тенісистки в оновленому рейтингу WTA

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