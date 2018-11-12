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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Українська тенісистка Ястремська встановила особистий рекорд в рейтингу WTA

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      Даяна Ястремська
      Даяна Ястремська

      12 листопада Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг.

      На два рядки оновився рекорд Даяни Ястремської. Раніше кращим результатом українки було 60-е місце (за даними на 22 жовтня).

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      Також на десять позицій після виступу в Ліможі піднялася Катаріна Завацька – з 193 місця на 183-е. Першу сотню замкнула українка Катерина Козлова, зберігши своє 99 місце.

      У другій сотні рейтингу Жіночої тенісної асоціації ще четверо українських тенісисток: Ангеліна Калініна (111), Марта Костюк (118), Катерина Бондаренко (133).

      Щодо першої ракетки України Еліни Світоліної, то вона завершує рік на 4 позиції у світовому рейтингу.

      Українські тенісистки в оновленому рейтингу WTA

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
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