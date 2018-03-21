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Українська ведуча Леся Нікітюк провела радіоефір в купальнику: гарячі фото

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Леся Нікітюк прийшла на радіоефір в купальнику
Леся Нікітюк прийшла на радіоефір в купальнику / Фото з вільних джерел

Українська телеведуча Леся Нікітюк, знана за участю в програмах "Орел и решка" та "Навколо М", приміряла на себе роль радіоведучої. Однак для ефіру зірка обрала досить незвичний одяг.

Відомо, що Леся Нікітюк провела ранковий ефір з радіоведучим Славою Дьоміним на "Радіо Люкс", замінивши Таню Татарченко. Це був один із "найспекотніших" шоу на радіо, оскільки популярна ведуча від яскравої появи в студії зарядила всіх неймовірним позитивом.

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Для шоу зірка обрала стильний закритий купальник, поверх якого вбрала шубу. Із собою Леся Нікітюк взяла кокосовий коктейль, що підкреслив літній настрій зірки. Свій вибір "луку" ведуча пояснила в прямій трансляції на Instagram-сторінці.

Я подумала: як прийти на ефір, щоб було цікаво. Тому вбрала купальник... Славо (Дьомін, – ред.), сьогодні буде спекотно,
– з гумором зізналась Леся Нікітюк.

Для свого зіркового колеги ведуча принесла кумедну маску. В перерві на пісні Леся Нікітюк жартувала та навіть станцювала запальний танок під пісню гурту "НеАнгелів".

"Добрий ранок. А у мене вже літо, чого і вам бажаю", – лаконічно підписала фото Леся Нікітюк.

Пікантні фото та радіоефір неабияк сподобались прихильникам ведучої. "Правильно, розганяй сніги, клич весну", "Класний ефір та чудовий настрій", "Дуже красива", "Гаряча", – написали фоловери Лесі Нікітюк в Instagram.


Леся Нікітюк прийшла на ефір в купальнику (фото: "Радіо Люкс")


Леся Нікітюк на радіоефірі


Леся Нікітюк в купальнику


Ефектна поява Лесі Нікітюк на "Радіо Люкс"


Слава Дьомін з Лесею Нікітюк


Леся Нікітюк на "Радіо Люкс"

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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