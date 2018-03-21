Українська ведуча Леся Нікітюк провела радіоефір в купальнику: гарячі фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк, знана за участю в програмах "Орел и решка" та "Навколо М", приміряла на себе роль радіоведучої. Однак для ефіру зірка обрала досить незвичний одяг.

Відомо, що Леся Нікітюк провела ранковий ефір з радіоведучим Славою Дьоміним на "Радіо Люкс", замінивши Таню Татарченко. Це був один із "найспекотніших" шоу на радіо, оскільки популярна ведуча від яскравої появи в студії зарядила всіх неймовірним позитивом.

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Для шоу зірка обрала стильний закритий купальник, поверх якого вбрала шубу. Із собою Леся Нікітюк взяла кокосовий коктейль, що підкреслив літній настрій зірки. Свій вибір "луку" ведуча пояснила в прямій трансляції на Instagram-сторінці.

Я подумала: як прийти на ефір, щоб було цікаво. Тому вбрала купальник... Славо (Дьомін, – ред.), сьогодні буде спекотно,

– з гумором зізналась Леся Нікітюк.

Для свого зіркового колеги ведуча принесла кумедну маску. В перерві на пісні Леся Нікітюк жартувала та навіть станцювала запальний танок під пісню гурту "НеАнгелів".

"Добрий ранок. А у мене вже літо, чого і вам бажаю", – лаконічно підписала фото Леся Нікітюк.

Пікантні фото та радіоефір неабияк сподобались прихильникам ведучої. "Правильно, розганяй сніги, клич весну", "Класний ефір та чудовий настрій", "Дуже красива", "Гаряча", – написали фоловери Лесі Нікітюк в Instagram.



Леся Нікітюк прийшла на ефір в купальнику (фото: "Радіо Люкс")



Леся Нікітюк на радіоефірі



Леся Нікітюк в купальнику



Ефектна поява Лесі Нікітюк на "Радіо Люкс"



Слава Дьомін з Лесею Нікітюк