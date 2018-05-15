Українська яловичина з'явиться на ринку Туреччини

Україна отримала дозвіл на експорт яловичини на ринок Туреччини. Турецькі інспектори проводили аудит системи державного контролю за виробництвом яловичини в Україні, а також проінспектували забійні підприємства, які зацікавлені в експорті продукції до Туреччини.

Про йдеться у повідомленні Держслужби з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів. Читайте також: Україна підписала нову угоду з організацією WSD (США) і стане майданчиком для металургів світу "Україна отримала право експорту яловичини до Туреччини. Це стало результатом роботи технічної місії Головного директорату захисту та контролю Міністерства сільського господарства Республіки Туреччина щодо оцінки системи державного контролю за виробництвом яловичини", – йдеться в повідомленні. Служба відзначає, що робота над узгодженням форми ветеринарного сертифіката на експорт української яловичини в Туреччину в даний час знаходиться на фінальній стадії.