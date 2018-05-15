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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Українська яловичина з'явиться на ринку Туреччини

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Українська яловичина з'явиться на ринку Туреччини
Українська яловичина з'явиться на ринку Туреччини / ілюстративне фото

Україна отримала дозвіл на експорт яловичини на ринок Туреччини. Турецькі інспектори проводили аудит системи державного контролю за виробництвом яловичини в Україні, а також проінспектували забійні підприємства, які зацікавлені в експорті продукції до Туреччини.

Про йдеться у повідомленні Держслужби з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів.

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"Україна отримала право експорту яловичини до Туреччини. Це стало результатом роботи технічної місії Головного директорату захисту та контролю Міністерства сільського господарства Республіки Туреччина щодо оцінки системи державного контролю за виробництвом яловичини", – йдеться в повідомленні.

Служба відзначає, що робота над узгодженням форми ветеринарного сертифіката на експорт української яловичини в Туреччину в даний час знаходиться на фінальній стадії.

 

Теги: Новини України Новини Туреччини Експорт
Джерело: 24 Канал
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