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Українська єдина церква і майно: як відбуватиметься перерозподіл

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Що буде з майном московської церкви після надання Українській церкві автокефалії?
Що буде з майном московської церкви після надання Українській церкві автокефалії? / Українські новини

Процес перерозподілу церковного майна між Українськими православними церквами московського та київського патріархатів, безумовно, буде непростим і тривалим. Є великі інтереси російської православної церкви. Але питання приналежності Почаївської і Києво-Печерської Лаври складне і ні одночасно.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Леонов.

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Почаївська Лавра і Києво-Печерська Лавра – державна власність. Більше того, об’єкти, які охороняються ЮНЕСКО. Є дуже багато нарікань щодо того, як з цими храмами поводяться представники московського патріархату. Можна просто запросити представників ЮНЕСКО і поставити питання про те, чи мають право священнослужителі УПЦ МП далі розпоряджатися цим надбанням світової культури,
– підкреслює Олександр Леонов.

Водночас, зауважує експерт, є інші церкви, і щодо їх поділу виникне чимало проблем. Як зазначає Леонов, у Верховній Раді зареєстрований законопроект про можливість переходу церковних громад за їхнім бажанням під інший патріархат. Ухвалення цього закону, за його словами, унеможливить якісь силові дії.

Але є церкви, оформлені на фізичних осіб. І з цим, говорить політолог, нічого не зробиш. Однак є просте рішення. Якщо культова споруда, зазначає Леонов, оформлена на фізичну особу, то чи мають на неї розповсюджуватися державні пільги?

На питання приналежності церковного майна може піти років десять, аби проблема була хоча б локалізована. Докладуть своїх "зусиль" і росіяни, які влаштовуватимуть провокації в Україні, щоб збурювати людей, аби розпочалися силові процеси. Але, як тільки Україна отримає томос, з кожним роком ми все більше віддалятимемося від Росії. Коли відбудеться об’єднання церков, то не говоритимуть ні про яку УПЦ МП. Це буде філіал РПЦ. І на їхніх об’єктах так повинно бути вказано. І це теж зменшить кількість прихожан навіть серед тих, хто підтримує Москву,
– переконаний Олександр Леонов.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.

31 серпня Константинопольський патріарх Варфоломій під час зустрічі з Московським патріархом Кирилом заявив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.

На Архієрейському соборі у Стамбулі у неділю, 2 вересня, єпископи розглянули питання надання автокефалії для церков, які цього просять.

Теги: Новини України Новини політики Єдина помісна церква УПЦ КП УПЦ МП РПЦ
Джерело: 24 Канал
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