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      Українська юніорка увірвалася до півфіналу Australian Open

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      Дарія Снігур вийшла до півфіналу юніорського турніруAustralian Open
      Дарія Снігур вийшла до півфіналу юніорського турніруAustralian Open / twitter.com

      Українська тенісистка Дарія Снігур вийшла до півфіналу юніорського турніру серії "Великого шолому" Australian Open, що відбувається у Мельбурні.

      В 1/4 фіналу 16-річна Снігур обіграла представницю Тайланду Маначаю Савангкав з рахунком 2:0 (6:4, 6:4).

      Читайте також: Українка Костюк з перемоги стартувала на престижному турнірі в Берні

      У півфіналі Снігур зустрінеться з першою сіяною турніру Кларою Таусон з Данії.

      До цього найкращим результатом українки на юніорських турнірах серії "Великого шолому" було друге коло US Open.

      Відзначимо, що вже визначилися учасники фінального поєдинку серед жінок. За титул поборються представниця Чехії Петра Квітова та японка Наомі Осака, яка у чвертьфіналі переграла першу ракетку України Еліну Світоліну. Також до фіналу в чоловічому розряді пробився іспанець Рафаель Надаль. Інший півфіналіст визначиться завтра у парі Новак Джокович – Лука Пуй.

      Нагадаємо, що Снігур пробилася до чвертьфіналу юніорського турніру Australian Open, перемігши в 1/8 фіналу Емму Наварро.

      Теги: Спорт Теніс Australian Open
      Джерело: 24 Канал
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