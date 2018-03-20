Українка підкорила суддів талант-шоу в Португалії: відео

Українка Майя Рудь, яка упродовж 15 років проживає та працює в Португалії, вразила виступом на талант-шоу в Португалії. Судді Got Talent Portugal 2018 були вражені вокальними даними жінки.

Відповідне відео з'явилось на YouTube-каналі телевізійного проекту.

За словами жінки, вона вже тривалий час живе за кордоном та сама виховує двох доньок. 45-річна українка вирішила розповісти на телебаченні свою історію та показати своє захоплення – спів.

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Для популярного конкурсу Майя Рудь підготувала класичну пісню "Адажіо соль мінор", продемонструвавши свої вокальні дані. Португальські судді були вражені співом українки.

"У вашому співі надзвичайна щирість", – зазначив музичний критик Мануель Моура дус Сантос після виступу українки.

Судді віддали Майї Рудь три голоси. Відтак українка пройшла відбір у проект Got Talent Portugal та буде надалі боротись за перемогу в талант-шоу.

Дивіться виступ українки Майї Рудь на танлант-шоу в Португалії: