19:46
20 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-8°C
-5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путінські вибори. Вуса Грудиніна
Вєсті Кремля
22:16, 19 березня
Вєсті.UA. Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців
Вєсті.UA
19:30, 19 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Українка підкорила суддів талант-шоу в Португалії: відео

3412 Читать новость на русском
Судді португальського талант-шоу Got Talent Portugal 2018
Судді португальського талант-шоу Got Talent Portugal 2018 / Фото з вільних джерел

Українка Майя Рудь, яка упродовж 15 років проживає та працює в Португалії, вразила виступом на талант-шоу в Португалії. Судді Got Talent Portugal 2018 були вражені вокальними даними жінки.

Відповідне відео з'явилось на YouTube-каналі телевізійного проекту.

За словами жінки, вона вже тривалий час живе за кордоном та сама виховує двох доньок. 45-річна українка вирішила розповісти на телебаченні свою історію та показати своє захоплення – спів.

Читайте також: Голос країни 8: усі учасники, які потрапили в команди зіркових тренерів

Для популярного конкурсу Майя Рудь підготувала класичну пісню "Адажіо соль мінор", продемонструвавши свої вокальні дані. Португальські судді були вражені співом українки.

"У вашому співі надзвичайна щирість", – зазначив музичний критик Мануель Моура дус Сантос після виступу українки.

Судді віддали Майї Рудь три голоси. Відтак українка пройшла відбір у проект Got Talent Portugal та буде надалі боротись за перемогу в талант-шоу.

Дивіться виступ українки Майї Рудь на танлант-шоу в Португалії:

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
5 наймолодших мільярдерів 2018 року
сьогодні, 18:20 5 наймолодших мільярдерів 2018 року
3120
Збірна Росії з футболу представила свою нову форму: у мережі глузують
сьогодні, 19:03 Збірна Росії з футболу представила свою нову форму: у мережі глузують
5097
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук