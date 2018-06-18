Українська збірна почала підготовку до "Ігор нескорнених": відео

Уже за 4 місяці в Сіднеї розпочнуться "Ігри нескорених" – це аналог паралімпійських ігор для військових. Українська збірна вже розпочала підготовку. 15 наших представників будуть змагатися за першість у плаванні, веслуванні, стрільбі з лука, пауерліфтингу та легкій атлетиці.

Ветеран АТО Майя Москвич стріляє влучно, хоча вперше лук взяла в руки три місяці тому. Для військової більш звичний автомат Калашникова. А ще вона мріяла про "Ігри нескорених". Із фронтовою травмою спини – стрільба з лука – єдина доступна для неї дисципліна.

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"Я фактично працюю над кожним рухом, а другий акпект – це писхологічна підготовка. Має бути внутрішній спокій", – зазначила ветеран АТО Майя Москвич.



Учасники "Ігор нескорених"

У залі розпочинає своє тренування Юрій Дмитренко. Це вже будуть його другі "Ігри нескорених", торік він був у резерві. Тепер переважно в основному складі й одразу в кількох дисциплінах. Два роки тому Дмитро втратив ногу: підірвався на міні, коли пішов зі своєю розвідувальною групою на допомогу побратимам.

Після поранення, я не думав що зможу присідати з штангою. Кожна людина може адаптувтаись, це залежить тільки від її бажання,

– наголосив ветеран АТО Юрій Дмитренко.

Тренувати ветеранів війни не складно, каже тренер. Особливої тактики немає, навантаження як для здорових спортменів. До цього хлопці тренувалися самостійно. Зокрема Денис Фіщук займався щодня по 5 годин. І не лише заради перемоги.

У 2017 році наша збірна здобула 14 медалей, 8 з яких – золоті. Тепер із Сіднея сподіваються привезти ще більше нагород.

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