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Українська збірна відправилася на Чемпіонат світу з боксу: хто представлятиме команду

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Чоловіча збірна України з боксу
Чоловіча збірна України з боксу / Федерація боксу України

Старший тренер молодіжної чоловічої збірної України Олег Малованюк, оголосив склад команди на Чемпіонат світу з боксу, який найближчими днями стартує в Угорщині.

Головний молодіжний міжнародний старт року пройде з 20 по 31 серпня в столиці Угорщини – Будапешті.

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"Участь у цьогорічній світовій першості прогнозовано прийматимуть дійсно найкращі, які отримали це право здобуваючи важливі перемоги на континентальних першостях. Переконаний в тому, що збірній України під силу створити гідний супротив у боротьбі за нагороди Чемпіонату світу", – зазначив старший тренер молодіжної збірної України Олег Малованюк.

Отож, молодіжну чоловічу збірну України на Чемпіонаті світу представлятимуть:

Вагова категорія 52 кг – Юрій Томюк
Вагова категорія 60 кг – Тарас Бондарчук
Вагова категорія 64 кг – Максим Молодан
Вагова категорія 69 кг – Олександр Трутнєв
Вагова категорія 75 кг – Богдан Толмачов
Вагова категорія 81 кг – Віталій Стальченко
Вагова категорія 91 кг – Марат Григорян
Вагова категорія +91 кг – Кирило Стоянчев

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Теги: Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
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