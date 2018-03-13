Українська збірна з біатлону не поїде на змагання в Росію: чи підтримуєте ви рішення?

Збірна України з біатлону не братиме участі у 9-му етапі Кубка світу, що пройде в російській Тюмені. Відповідне рішення прийняли 13 березня міністр молоді та спорту України Ігор Жданов та президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

Як розповів міністр Жданов, таке рішення прийняли, "бо йдеться про країну-агресора, країну, яка систематично нехтує міжнародним законодавством, в тому числі у сфері спорту, не дотримується антидопінгових правил".

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Раніше про бойкот етапу Кубка світу у Росії заявили Федерації біатлону США, Канади та Чехії. Усе через допінгові скандали.

А як вважаєте ви, варто було відмовлятися від участі у змаганнях в Росії чи все ж переступити через принципи і дати спортсменам право самим вирішувати?