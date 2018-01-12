Українська збірна з гандболу феєрично стартувала на відборі до Чемпіонату світу
11:44, сьогодні 391 Читать новость на русском
Чоловіча збірна України з гандболу зробила перший крок до Чемпіонату світу. Жовто-блакитна команда у стартовому матчі кваліфікації розібралася із Фарерськими островами.
В італійському місті Больцано, де збірна зіграє три матчі кваліфікації, українці перемогли суперників із рахунком 30:22.
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Після прем'єрної перемоги в активі жовто-синіх 2 очки. Окрім Фарерських островів, Україна в кваліфікації зустрінеться зі збірними Румунії та Італії. І саме з останніми команда проведе наступний поєдинок 12 січня. Гра розпочнеться о 20:00.
Джерело: 24 Канал
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