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Українська збірна з гандболу феєрично стартувала на відборі до Чемпіонату світу

11:44, сьогодні 391 Читать новость на русском

Чоловіча збірна України з гандболу зробила перший крок до Чемпіонату світу. Жовто-блакитна команда у стартовому матчі кваліфікації розібралася із Фарерськими островами.

В італійському місті Больцано, де збірна зіграє три матчі кваліфікації, українці перемогли суперників із рахунком 30:22.

Читайте також: Український гандбольний клуб ефектно завершив груповий етап Ліги Чемпіонів

Після прем'єрної перемоги в активі жовто-синіх 2 очки. Окрім Фарерських островів, Україна в кваліфікації зустрінеться зі збірними Румунії та Італії. І саме з останніми команда проведе наступний поєдинок 12 січня. Гра розпочнеться о 20:00.

Джерело: 24 Канал
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