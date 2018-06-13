Українська зірка балету Сергій Полунін станцював в ефектному відеоролику

Український танцівник Сергій Полунін знявся в об'єктиві британського фешн-фотографа і кліпмейкера Ранкіна. Співпраця з українською зіркою митцеві дуже сподобалась.

Відео колаборації танцюриста і фотографа опублікували на сайті видання Nowness.

У ритмічному відео Сергій танцює в клітці, згодом забирається в крихітний ляльковий будиночок і зображує античну статую. Всі кадри відеоісторії відбуваються під пісню Tempo британського тріо Husky Loops.

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"Коли я вперше побачив Сергія, це було схоже на концерт Rolling Stones. Як там не є рок-н-рол. Сергій випромінює неймовірну енергію кожним своїм рухом. І я весь час думав, як передати це через камеру. Я хотів, щоб він зійшов з розуму, зосередився на емоціях, імпровізував стільки, скільки захоче", – зазначив захоплений митець Ранкін.

Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin) 6 Чер 2018 р. о 12:25 PDT