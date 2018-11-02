Українська зірка балету Сергій Полунін знявся для іменитого видання Esquire: фото

Танцюрист та актор з України Сергій Полунін став героєм листопадового випуску британського журналу Esquire. Для нових фото зірка балету не лише позував у стильних нарядах, а й виконував свої коронні па.

Про це повідомляють на сайті видання.

Автором фотоісторії став Філ Данлоп, який зміг відобразити характер актора на всіх світлинах. Для зйомки Сергій одягнув речі такий преміальних марок як Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Boss, Tom Ford і Armani. Оксамитові жакети, класичні брюки і повсякденні футболки – все це чудово поєдналось в образах Полуніна, які стилізувала Кетрін Хейворд.

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Окрім натхненної чоловічої фотосесії український танцюрист розповів про балет, акторську кар’єру та шалену пристрасть до татуювань. Варто додати, що на лівій руці Полуніна вже кілька років як набитий герб України, з яким він виступає у всьому світі.



Сергій Полунін для Esquire



Сергій Полунін для Esquire



Сергій Полунін для Esquire



Сергій Полунін для Esquire



Сергій Полунін для Esquire



Сергій Полунін для Esquire



Сергій Полунін для Esquire



Сергій Полунін для Esquire

Нагадаємо, що у вересні Сергій Полунін запустив танцювальний флешмоб з хештегом #artup3, в якому закликав публікувати відеоролики в Instagram і вказати три країни, які хоче об'єднати. Сам танцюрист зробив декілька па на фоні російського Кремля і зізнався, що мріє об'єднати такі країни як Україна, Росія та Англія.

Хто такий Сергій Полунін?

Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.



У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях.