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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Українська зірка НБА травмувався

      72 Читать новость на русском
      Олексій Лень травмувався
      Олексій Лень травмувався / The Athletic

      Український центровий Олексій Лень отримав травму. Відтак не зумів допомогти своїй команді "Атланта" у матчі проти "Індіани".

      За повідомленням xsport, в українця травма спини. Коли він зможе повернутися на майданчику – поки невідомо.

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      За відсутності Леня "Атланта" вдома поступилася "Індіані" 121:129.

      Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень
      Джерело: 24 Канал
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