Українська зірка НБА травмувався
Український центровий Олексій Лень отримав травму. Відтак не зумів допомогти своїй команді "Атланта" у матчі проти "Індіани".
За повідомленням xsport, в українця травма спини. Коли він зможе повернутися на майданчику – поки невідомо.
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За відсутності Леня "Атланта" вдома поступилася "Індіані" 121:129.
Джерело: 24 Канал
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