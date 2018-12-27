Українська зірка НБА травмувався

Український центровий Олексій Лень отримав травму. Відтак не зумів допомогти своїй команді "Атланта" у матчі проти "Індіани".

За повідомленням xsport, в українця травма спини. Коли він зможе повернутися на майданчику – поки невідомо. Читайте також: Капітан збірної України з баскетболу покинув іспанський клуб За відсутності Леня "Атланта" вдома поступилася "Індіані" 121:129.