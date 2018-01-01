Українська зірка зірвала аншлаг на російському ТБ

Таїсія Повалій, яка активно гастролює Росією, не здивувала і передноворічною програмою – її концерти транслювались на головних російських телеканалах. А на "Інтері" вона виступила з Ані Лорак, Світланою Лободою та Златою Огневич.

У своєму Instagram виконавиця опублікувала час і перелік виступів, які вийшли в ефір перед святкуванням Нового року.

"Чудовий настрій в новорічні свята забезпечено!" – йдеться в дописі до програми.

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Зокрема, виступи української виконавиці показали по чотирьох російських телеканалах. Окрім того, Повалій взяла участь у новорічному вогнику на телеканалі "Інтер", де, як і очікувалось, вона співала виключно російською мовою.

Окрім того, компанію Повалій склали Ані Лорак, Світлана Лобода та Злата Огневич.

Нагадаємо, телеканал "Інтер" спровокував черговий скандал зі своїм новорічним концертом, на якому виступили українські зірки, які активно гастролюють у Росії.