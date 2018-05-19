Українське Посольство надіслало милу листівку принцу Гаррі і Меган Маркл
Посольство України у Великій Британії долучилося до привітань з одруженням принца Гаррі з Меган Маркл. Диппредставництво розмістило у Twitter вітальну листівку.
На листівці розміщена фотографія молодят, оточена квітковим віночком із короною.
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"Бажаємо королівському подружжю всього найкращого і багато років щастя та кохання", – йдеться у привітанні.
Вітальна листівка від Українського Посольства для принца Гаррі і Меган Маркл
Нагадаємо, довгоочікувана весільна церемонія принца Гаррі та Меган Маркл відбулася 19 травня. До списку запрошених на весілля увійшло 1200 видатних представників громадськості зі Сполученого Королівства; 200 осіб – з благодійних організацій і фондів; 100 осіб – учні з місцевих шкіл; 610 осіб – співробітники Віндзорського замку та 530 – співробітники королівського палацу.