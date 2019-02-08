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      Українське судно незаконно затримали в ''Чорноморську'', – експерт

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      Українське судно незаконно затримали в ''Чорноморську'', – експерт

      Державна екологічна служба незаконно затримала торгове судно в морському порту "Чорноморськ".

      Збитки несе як судновласник, так і державний бюджет.

      Про це OBOZREVATEL розповів президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков. За його словами, судно затримали інспектори Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу нібито за забруднення навколишнього середовища. Водночас де-факто в екологів немає повноважень зупиняти й затримувати кораблі.

      "У представників екоінспекції немає ніяких законних підстав, щоб здійснювати перевірки кораблів, вони працюють поза правовим полем. Роблять це на свій розсуд, що суперечить не тільки українськими законами, а й міжнародній практиці судноплавства. Зловживання були завжди, але в останні роки це перетворилося в масове постійне явище. Про це знають усі найбільші морські оператори. Якщо в Україну заходить судно, то екоінспектори будуть робити все, щоб саботувати вихід судна, аж до вимоги хабарів, а це десятки тисяч доларів", – пояснив Каленков.

      Незаконну діяльність екологічної інспекції відчули на собі й багато іноземних компаній. Саме тому скарги на роботу інспекції надходили як в український уряд, так і в Європейську бізнес-асоціацію та Американську торговельну палату.

      "Щоб припинити це свавілля потрібно виводити ситуацію в законне поле, приймаючи необхідні підзаконні акти й не даючи чиновникам від екоінспеції займатися самоправністю. Зараз розглядається низка підзаконних актів, які визначають права екологічних інспекторів, відбору ними проб, нарахування штрафів. Цей процес блокується як екоінспекцією, так і міністерством екології та природних ресурсів", – пояснює Каленков.

      За словами Олександра Каленкова, півроку тому був прийнятий закон, який наблизив українське законодавство до міжнародних конвенцій і порядків, коли екологічні інспектори можуть з'явитися в порту тільки у випадку виникнення відповідної надзвичайної ситуації. В умовах корупціогенності цієї ситуації в Україні, це єдиний шлях наведення порядку.

      "Бізнес разом із Державною регуляторною службою і Адміністрацією морського транспорту розробив відповідні підзаконні акти, щоб закон нарешті запрацював. Зараз потрібна тільки політична воля, щоб прийняти ці акти на засіданні Кабінету Міністрів України, і припинити свавілля чиновників екоінспекції та ганьбу України на міжнародному ринку вантажних перевезень", – резюмував Каленков.

      Як раніше повідомлялось, у морському порту "Чорноморськ" простоює судно, затримане інспекторами Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу нібито за забруднення навколишнього середовища. Судно простоює в порту вже три доби. Водночас на сьогодні ні капітан судна, ні морський агент не отримали від екоінспекції протокол, оплата штрафу, за яким (а це лише приблизно 800 грн) дозволила б випустити судно.

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      Джерело: 24 Канал
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