Експерти зазначають, що у країн Заходу поступово виникає дефіцит озброєння, але, вочевидь, поки українській армії перейматись щодо цього не варто, адже найближчим часом у неї з'являться нові ударні дрони. Ба більше, глава оборонного концерну Болдирєв впевнений, що ця війна рухається в сторону битви роботизованих безпілотних систем, а їх наша держава скоро матиме достатньо.

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Розробка схожа на іранські "Шахіди"

За словами глави "Укроборонпрому", дрон уже практично готовий та наразі проходить випробування. Цей вид озброєння схожий на іранські дрони-камікадзе, але має певні особливості, які роблять її унікальною.

Він (безпілотник – 24 Канал) уже є. Я назвав би його "нульовим пацієнтом". Машина літає, говорячи про ударний безпілотник, говоримо про варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе із можливістю повернення,

– сказав він.

Можливість "повернення" означає, що дрони не лише одноразово атакуватимуть ворожі цілі, а можут це робити декілька разів. "Укроборонпром" також зазначає, що дальність дронів – 1 000 кілометрів, а вага бойової частини безпілотника – 75 кілограмів.