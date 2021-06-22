Ця історія трапилась в Одесі, коли 52-річний чоловік приїхав в місто, щоб допомогти другу з новим проєктом підтримки дітей, що тікають з зони конфлікту на сході України.

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Джеймс приїхав волонтерити в Одесу

Чоловік продовжував працювати у Великій Британії та приїжджав волонтерити в Одесу. Так тривало кілька місяців. Згодом через снігопади проєкт зупинився. Знічев'я він прийняв пропозицію перекладачки Юлії познайомитись з її подругою Іриною.

Між ним та 32-річною Іриною з Донецька нібито спалахнула любов. Вони спілкувались через перекладачку.

Ти подарував мені справжню казку. І дуже дякую за це... Я вірю в тебе. Тільки ти можеш подарувати мені це щастя. Я кохаю тебе,

– писала Ірина Джеймсу.

Пара зустрічалась під час приїздів Джеймса до Одеси протягом 6 місяців. Вони ходили в дорогі ресторани та в оперний театр. Про інтим мови не було, адже з ними постійно була перекладачка, а Ірина заявила, що не вірить у секс до весілля. Джеймс подумав, що це "дуже високий моральний стандарт".

Британець знайшов "кохання"

Джеймс розповів, що освідчився Ірині під певним тиском Юлії (перекладачки) та Ірини. Він закохався, але не мав ілюзій стосовно сили почуттів Ірини. Остання почала вчити англійську мову. Нібито для того, щоб поїхати в Британію. Однак згодом вони зрозуміли, що, через велику бюрократію, для цього знадобиться кілька років.



Джейм зробив Ірині пропозицію та вирішив переїхати в Україну / Фото ВВС

Британець продав свій будинок та вирішив купити житло в Одесі. Ірина порадила переказати гроші через компанію її подруги – організаторки весіль Христини. Він перерахував 200 тисяч доларів.

Згодом Ірина заявила, що забрати їх можна, одружившись з Христиною. До справжнього весілля було кілька днів. Ірина погрожувала його скасувати, якщо банк не віддасть гроші й у них не буде свого житла.

Джеймс одружився з Христиною

Британець погодився на умови Ірини та подруг. За підтримки своєї нареченої, 10 липня 2017 року він одружився з організаторкою весіль Христиною Стаховою.

У той же день 200 тисяч доларів "звільнили". Ірина сказала, що їх усі витратили на квартиру. Згодом відбулось весілля, яке оплатив Джейс – свято йому коштувало 20 тисяч доларів. Напередодні шлюбної ночі Джеймса й Ірини його отруїли. Він каже, що це зробила людина, яку він вважав матір'ю Ірини.

Наречена в лікарню з ним не поїхала, ще кілька тижнів трималась осторонь. Заявила, що хвора. Джейм переслав їй ще 12 тисяч доларів нібито для лікування.

Квартира коштувала тільки 60 тисяч

Доброзичливий українець втрутився і повідомив Джеймсу, що реальна вартість його квартири – 63 тисячі доларів, тобто на 140 тисячі доларів менше, ніж він заплатив. Джеймс зрозумів, що жінки ошукали його орієнтовно на 250 тисяч доларів, а це – дві третини його заощаджень.

У мене серце впало. Це виходить за рамки людського розуміння,

– заявив Джеймс.

Чоловік повернувся у Велику Британію. Він влаштувався на іншу роботу, тож не хоче розкривати своє ім'я. Про цю історію він не розповів навіть родині.

Він намагається повернути свої гроші. Поки що йому вдалось відсудити квартиру за 63 тисячі доларів. У поліції справою не цікавляться, тож він звернувся до приватного детектива Роберта Папиняна. Детектив відкрито зізнається, що використовує "залякування" у роботі.

Ми знайшли Ірину біля будинку. Дали їй термін до 20 червня, щоб вирішити питання про виплату боргу,

– розповів Папинян.

Джеймс запевняє, що поділився історією для того, щоб попередити інших шукачів кохання в Україні. На питання, "а що б ви сказали тому, хто прочитає вашу історію і скаже: який дурень!"

"Правильно скаже", – відповів він.

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